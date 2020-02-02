Российские дипломаты оказали большую помощь в организации первой русской антарктической экспедиции (1819-1821 годов) под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Об этом в интервью для документального фильма «Антарктида. 200 лет мира» рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что именно Беллинсгаузен и Лазарев впервые установили, что Антарктида является материком, а не простым скоплением льдов. Также Лавров рассказал, что дипломаты во многом помогли организации экспедиции, ведь по маршруту следования все российские послы, генеральные консулы были озадачены поручениями оказывать содействие, снабжать провиантом и различной аппаратурой

«Конечно, то, что экспедиция прошла без инцидентов — никто не погиб, не заболел цингой, как того опасались — отразило во многом то внимание, которое государство, в том числе дипломатическая служба, оказывали по пути следования этим людям», — приводит сайт МИДа РФ слова Лаврова.

Антарктиду открыли мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев 16 (28 по новому стилю) января 1820 года. Ледник, который они увидели первым, сейчас носит имя Беллинсгаузена.

28 января 2020 года исполнилось 200 лет со дня открытия этого материка. В этот день на станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде подняли специальный флаг и Знамя Победы. Президент России поздравил полярников с 200-летием открытия Антарктиды.