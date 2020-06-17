Проведение видеоконференции пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не согласовано из-за возникших разногласий по итоговому документу и роли Всемирной организации здравоохранения, у России вопросов по этим темам нет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Видеоконференция лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности ООН была предложена нашими французскими коллегами уже достаточно давно, и ее целью было выработать позицию «пятерки» в поддержку тех действий, которые предпринимаются в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-переговоров с главами внешнеполитических ведомств АСЕАН.

Он отметил, что Россию полностью устраивал и устраивает проект итогового документа.

«Возникли не у нас вопросы о том, как сформулировать отношение к роли Всемирной организации здравоохранения. Вот из-за этого видеоконференция до сих пор не состоялась», — указал Лавров.

«Каких-либо предложений о том, чтобы эту работу возобновить, за последний месяц-полтора я не слышал. Но, тем не менее, «пятерка», как механизм, несущий особую ответственность по Уставу ООН за поддержание международного мира и безопасности, подтверждает на разных уровнях свою поддержку инициативе президента (РФ Владимира) Путина провести очную встречу, как только позволит обстановка, и уже не по коронавирусу, а по всем проблемам, которые существуют сегодня в мире и которые влияют на состояние мировой политики, безопасности и экономики», — добавил российский министр.

Он убежден, что такую встречу, которую Москва продолжает активно готовить, можно будет провести в согласованные главами государств сроки и в согласованном месте.

Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.