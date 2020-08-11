Конкретной даты проведения встречи лидеров «пятерки» постоянных членов СБ ООН пока нет, идет проработка организационных и субстантивных аспектов встречи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В настоящее время идет проработка организационных и субстантивных аспектов предстоящего мероприятия. Конкретной даты пока нет. Безусловно, 75-летие ООН является для нас важной вехой, тем более, что создание Всемирной Организации стало возможным в результате Великой Победы, юбилей которой мы также отмечаем в этом году», — сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

При этом министр подчеркнул, что РФ нацелена прежде всего на конкретный результат, а не стремится «успеть» провести встречу как можно быстрее.

«Ведь саммит позволит – с опорой на прочную почву Устава ООН – запустить серьезный и прямой разговор лидеров о принципах взаимодействия в международных делах и путях решения острейших проблем человечества, выйти на согласование общих «правил поведения», в том числе с целью сохранения глобального мира и предотвращения масштабного военного конфликта», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.