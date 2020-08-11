Россия призывает международное сообщество использовать ситуацию с пандемией коронавируса как возможность для налаживания широкого сотрудничества в борьбе против общих вызовов, стоящих перед человечеством, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» глава МИД Сергей Лавров.

Как отметил российский министр, пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на все без исключения аспекты международной политической и социально-экономической жизни. Оказались «замороженными» политические контакты, нарушились привычные производственно-бытовые цепочки.

«COVID-19 спровоцировал глубокий кризис в мировой экономике, которой предстоит длительный период восстановления. При этом мир не просто переживает сильнейший экономический спад, но и, возможно, оказался на пороге перестройки привычных экономических связей», — отметил Лавров.

Пандемия, по словам российского министра, буквально в одночасье уравняла всех, вновь показав, что большинство угроз в современном, тесно взаимосвязанном мире имеют трансграничную проекцию и что «отсидеться в стороне» не получится.

Все это, казалось бы, должно было подтолкнуть мировое сообщество к тому, чтобы – хотя бы на время – отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и объединить усилия на платформе совместного ответа новому глобальному вызову, указывает российский министр. Тем не менее, ожидаемого «позитивного» прорыва не произошло.

«В мировых делах продолжается накопление конфронтационности. Растет недоверие между участниками международного общения. Вместо сплочения потенциалов в борьбе с коронавирусом мы наблюдаем попытки искать «виноватых» в распространении инфекции», — отметил Лавров.

По его наблюдениям, ряд стран хотят воспользоваться текущим кризисом ради удовлетворения своих геополитических и экономических амбиций. Продолжается политика санкционного «удушения» неугодных стран, заявил Лавров.

«Еще раз призываем к общим действиям против общей беды, к использованию «коронакризиса» как возможности для налаживания широкого международного сотрудничества в борьбе против общих рисков и вызовов, стоящих перед человечеством», — подчеркнул российский министр.

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