Кризис, связанный с пандемией коронавируса, высветил ряд узких мест во взаимодействии стран-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«Безусловно, кризис с коронавирусом также высветил ряд узких мест, причем не только и не столько в работе Секретариата ВОЗ, сколько во взаимодействии стран-членов Организации, выполнении ими рекомендаций этой структуры. Посмотрите, как по-разному справлялись с коронавирусом различные национальные системы здравоохранения при наличии одних и тех же рекомендаций ВОЗ и согласованных международных медико-санитарных правил», — отметил он.

Лавров напомнил, что в настоящее время в соответствии с решением Всемирной ассамблеи здравоохранения генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом запущен процесс независимой оценки, в ходе чего будет проанализировано взаимодействие стран-членов при координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией.

«Естественно, по итогам этого процесса нужно будет решить, каким образом сделать многостороннее сотрудничество в области глобального здравоохранения более эффективным, в том числе в сфере предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации медицинского характера», — сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». По его словам, Соединенные Штаты «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения». Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,9 миллиона случаев заражения, свыше 732 тысяч человек скончались.

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