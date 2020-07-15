Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и завершающий свою работу в Российской Федерации посол Финляндской Республики Микко Хаутала констатировали хороший уровень взаимодействия двух стран на севере Европы и в Арктике, говорится в сообщении МИД РФ.

«Констатирован хороший уровень взаимодействия России и Финляндии в региональных форматах на Севере Европы и в Арктике», — отмечается в сообщении. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график контактов на высшем и высоком уровнях.

В МИД РФ также сообщили, что Лавров дал высокую оценку деятельности Хауталы по развитию российско-финляндских отношений добрососедства и вручил послу Финляндии знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество».