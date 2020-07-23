Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию с обеспечением прав национальных меньшинств на Украине, говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор Лаврова и Сийярто состоялся 23 июля.

«В ходе беседы обсуждены актуальные аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов. Рассмотрен ряд международных тем, в том числе взаимодействие двух стран в ООН и на других международных площадках, а также ситуация с обеспечением прав национальных меньшинств на Украине», — сообщили в МИД РФ.