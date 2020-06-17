По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шахом Махмудом Курейши.

«Обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также преодолении экономических последствий пандемии. С обеих сторон подчеркнута необходимость – по мере стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки – возобновления полноценных форматов двустороннего взаимодействия по линии парламентов, межведомственной торгово-экономической комиссии, внешнеполитических ведомств. Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международной повестки, включая сотрудничество в рамках ООН и ШОС», — сообщил МИД РФ.