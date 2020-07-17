Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном актуальные вопросы двухсторонней и региональной повестки, стороны высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии, сообщил в пятницу МИД РФ.

Разговор двух министров состоялся по инициативе эмиратской стороны.

«При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других горячих точках региона», — сообщили в российском МИД.

Кроме того, информировали в российском дипведомстве, министры двух стран обсудили актуальные вопросы укрепления многоплановых российско-эмиратских связей. В частности, особое внимание в ходе диалога было уделено задачам практической реализации договоренностей, достигнутым по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби 15 октября 2019 году, а также других двусторонних контактов на высшем уровне.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.