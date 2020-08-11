США не видят никаких «краев» в применении односторонних ограничительных мер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя журналистам решение США о санкциях против «Северного потока 2».

«Экстерриториальные санкции, как и в принципе односторонние санкции, к которым, к сожалению, прибегают не только США, но и Евросоюз, считаем неправомерными. Евросоюз, продвигая свои односторонние санкции, вместе с тем от их экстерриториального применения, воздерживается, в отличие от США. США здесь не видят никаких красных линий, никаких краев», — заявил Лавров на на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маас во вторник в Москве.

Он добавил, что США преследуют «без всякого дипломатического оформления грубо одну цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике».