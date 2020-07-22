Москва работает со всеми игроками ливийского кризиса, уделяет особое внимание задаче немедленного прекращения боевых действий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы работаем с каждой из этих сторон. В наших контактах – с соседями Ливии, и с другими внешними игроками — мы уделяем особое внимание задаче немедленного прекращения боевых действий, но не в качестве финальной точки во всех наших усилиях, а в качестве этапа, который должен сразу же быть продолжен в рамках комитета по решению военных вопросов и в рамках диалога по политическому урегулированию с учетом всех регионов Ливии», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.