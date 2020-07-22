В переговорах по ливийскому урегулированию должны участвовать не только все стороны конфликта, но и все соседи Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом.

«Мы убеждены, что на этом этапе наших общих усилий и все ливийские стороны должны участвовать в прямых переговорах, и все соседи Ливии должны обязательно иметь свой голос в формировании условий для межливийского урегулирования», — сказал Лавров.

«Мы, кстати сказать, отмечаем, что наши алжирские друзья, как и РФ, работают со всеми без исключения ливийскими политическими силами, и только в этом, я думаю, залог успеха будущего решения этой проблемы», — подчеркнул он.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.