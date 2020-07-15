Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз активно содействовать полному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России.

«В контексте внутриукраинского конфликта Лавров призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, а также недискриминационному обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины», — отмечается в сообщении.

Также были рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Ливии, Венесуэле, перспективы диалога Белград-Приштина, а также положения дел вокруг СВПД по иранской ядерной программе, сообщили в МИД РФ.

Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития отношений Россия-ЕС, в том числе взаимодействия в преодолении последствий пандемии коронавирусной инфекции. «Лавров акцентировал контрпродуктивность одностороннего определения Евросоюзом повестки диалога с Россией, выстраивания политики в отношении нашей страны по принципу «наименьшего общего знаменателя». Было подчеркнуто, что в нынешнем многополярном мире интересам России и ЕС отвечала бы совместная выработка стратегии взаимодействия в условиях волатильности мировых процессов», — отмечается в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.