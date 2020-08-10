Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравления с победой на выборах, сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Телефонный разговор Макея и Лаврова состоялся в понедельник.

«Макей проинформировал коллегу об итогах прошедшей кампании по выборам президента Беларуси. Лавров в свою очередь высказал просьбу передать его поздравления с победой действующему главе белорусского государства», — говорится в сообщении.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.