Любые попытки сделать бессрочным оружейное эмбарго против Ирана нелегитимны, такие действия со стороны США не будут иметь успеха, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Совбез ООН не вводил оружейного эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Исламской Республики Иран, Совет безопасности ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран, этот режим применяется на ограниченный период времени, этот период истекает в октябре и любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а там более ввести бессрочное оружейное эмбарго не имеют под собой никаких правовых оснований, ни политических, ни моральных», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.

Он напомнил, что соответствующее положение в резолюции 2231 не просто было внесено на временной основе, оно было включено в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, «причем часть, которая не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе».

«Поэтому наша позиция ясная: мы против такого рода попыток. Мы не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом», — добавил министр.

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.