Москва приветствует намерение палаты представителей Ливии, базирующейся на востоке страны, восстановить своё представительство в Дамаске, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы приветствовали бы и активную роль арабских государств в содействии и сирийскому урегулированию. Мы активно поддерживаем все действия, которые будут способствовать прекращению попыток наших западных коллег изолировать Сирию, и выступаем за то, чтобы Сирия вернулась в арабскую семью», — сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.

«Знаю, что сейчас обсуждается этот вопрос в Лиге арабских государств, рассчитываю, что он будет решён на основе справедливости и учета интересов всего арабского и исламского мира», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что на днях прошла видеоконференция президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии, на которой было подтверждено, что сирийскую проблему можно решить исключительно через поощрение диалога между самими сирийцами.

«Этому способствовало бы восстановление присутствия арабских государств в Дамаске. Этот процесс уже начался, знаю, что и вы планируете совершить шаги в этом направлении. Мы это приветствуем», — добавил министр.