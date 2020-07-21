Москва считает, что шансы на сохранение иранской ядерной сделки остаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Зариф во вторник прибыл с визитом в Москву. Последний раз иранский министр приезжал в РФ в середине июня.

«Рассматриваем нашу встречу как важный этап в общих усилиях, которые сейчас предпринимают оставшиеся участники СВПД по сохранению этого важнейшего достижения многосторонней дипломатии. Считаем деструктивной во всех смыслах линию, которую взяли наши американские коллеги на полное разрушение и этого важнейшего документа, да и в целом других договорённостей в целях контроля над вооружениями и нераспространения. Тем не менее, мы уверены, что шансы для возвращения СВПД в устойчивое русло сохраняются, по крайней мере мы, как и наши иранские друзья, делаем для этого максимально возможное. Видим, что с таких же позиций выступают КНР, и интерес к этому проявляют по-прежнему остающиеся члены СВДП от Европы», — сказал Лавров, открывая встречу.

Лавров также заявил, что намерен обсудить на встрече «какие дополнительные шаги, прежде всего, правовые необходимо предпринять на основе резолюции 2231 СБ ООН, которая является единым целым с СВПД и в качестве таковой должна реализовываться».