Москва приветствует возобновление Египтом, Суданом и Эфиопией переговоров по достижению соглашения о строящейся эфиопской плотине «Возрождение», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас обнадеживает, что стороны вновь договорились о том, чтобы ускорить контакты по линии профильных министров», — сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

Он отметил, что Москва призывает как можно скорее завершить согласование общеприемлемых подходов на основе норм международного права и интересов каждой стороны.

Ранее сообщалось, что Египет, Судан и Эфиопия при посредничестве Африканского союза (АС) возобновили переговоры о достижении соглашения по строящейся эфиопской плотине «Возрождение» («Ан-Нахда»). В июне после трехмесячного перерыва в переговорах Египет, Судан и Эфиопия договорились о создании комитета с участием технических специалистов и экспертов в области права из трех стран, а также представителей АС и международных организаций-наблюдателей за переговорами, чтобы выработать итоговый документ по плотине. Аддис-Абеба обязалась не начинать заполнение плотины без такого документа.

Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за «забуксовавших» переговоров в связи с «непозитивной» позицией Эфиопии и отсутствием у нее «политического желания».

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать «крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке», завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.