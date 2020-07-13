Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео подготовку предлагаемой Россией встречи лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Главы внешнеполитических ведомств детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран-постоянных членов СБ ООН», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В МИД России добавили, что в ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран «ядерной пятерки» — пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.

Ранее Путин, говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, такая встреча будет востребована и полезна.