Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани развитие сотрудничества двух стран и ключевые темы международной повестки, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей, включая наращивание совместных усилий в интересах углубления деловой кооперации, культурно-гуманитарных и других контактов между двумя странами», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что в ходе разговора подтвержден настрой Москвы и Дохи и далее осуществлять регулярный диалог по ключевым темам двусторонней и международной повестки дня.