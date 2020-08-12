Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с финским коллегой Пеккой Хаависто указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В среду по инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

«В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что министры также обсудили проблематику взаимодействия России и ЕС, вопросам разоружения и ситуации на Украине.

Лавров и глава МИД Финляндии договорились продолжить тесное сотрудничество в многосторонних региональных форматах на севере Европы и в Арктике, в том числе с учетом предстоящих в 2021-2023 годы председательств России в Арктическом совете и Финляндии в Совете Баренцева/Евроарктического региона.

Как сообщает МИД Финляндии, министры также обсудили COVID-19, экологическое сотрудничество и выполнение Минских соглашений в Донбассе. «В ответ на кризис COVID-19 региональное и трансграничное сотрудничество, такое как Северное измерения и Совет Баренцева/Евроарктического региона с их рабочими группами, занимающимися вопросами здравоохранения, предлагающими отличные инструменты, мы также обратили внимание на возможности сотрудничества в период одновременного председательства России в Арктическом совете и финляндского председательства в Совете Баренцева/Евроарктического региона. Сочетание экономики и окружающей среды с целью выбора низкоуглеродных технологий также является возможностью для развития арктических регионов», — отметил Хаависто, цитата приводится в сообщении финского МИД.

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