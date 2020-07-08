Следующий саммит Россия – Африка состоится в 2022 году на территории одного из африканских государств, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы условились подготовить соответствующие предложения, которые позволят начать работать над повесткой следующего саммита, который, как я уже сказал, планируется на 2022 год», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).

Как отметил Лавров, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее в Сочи, следующий саммит состоится на африканском континенте.

Предыдущий Саммит Россия — Африка прошел в Сочи в октябре 2019 года по инициативе России под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит «Россия-Африка» открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.