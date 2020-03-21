Основная задача дипломатии — умение слышать собеседника. Об этом в субботу, 21 марта, заявил министр иностранных дел России Серегй Лавров.

В интервью программе «Вести в субботу», приуроченной к 70-летию его, министр вспомнил, что начинал свою дипломатическую карьеру на Шри-Ланке помощником посла СССР Рафика Нишанова. Глава внешнеполитического ведомства назвал Нишанова «мудрым человеком», который всем своим поведением показывал, что такое дипломатия.

«Обходительный, никогда, ничем, даже полунамеком, никого не задевает, не обижает, всегда подчеркивает, что он слышит собеседника. Если в своем ответном слове человек вспоминает о мельчайших деталях, это уже означает, что он слушает и слышит», — приводит его слова ТАСС.

Лавров также рассказал о гадюке, которая пробралась в его кабинет через зазор в стене и вспомнил, как посетил место под названием «Конец света». По словам министра, согласно преданиям именно туда Адам был изгнан из рая. Он отметил, что на Шри-Ланке «много интересных мест» и посоветовал посетить остров «если есть возможность».

Также в субботу, пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что глава государства Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении Лаврова орденом «Дружбы» за заслуги в развитии двусторонних отношений. В свою очередь руководитель узбекского внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов направил Лаврову поздравительное послание.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и с тех пор работает в министерстве иностранных дел.

В разное время он занимал должности атташе посольства СССР в Шри-Ланке, третьего и второго секретаря международных экономических организаций, старшего советника постпредства СССР при ООН, начальника управления международных экономических организаций. В 1992 году был назначен замглавы МИД России. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.

Пост министра иностранных дел Лавров занимает с 2004 года. В честь юбилея «Известия» вспомнили о главных качествах и успехах министра, возглавляющего внешнеполитическое ведомство уже 16 лет.