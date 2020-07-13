Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и Афганистане, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Рассмотрены задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы была затронуты некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонней сферы отношений.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.

*Террористическая организация, запрещенная в России