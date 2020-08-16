Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обменялся мнениями по предложению президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров «пятерки» СБ ООН, ФРГ и Ирана, сообщили в МИД РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Путин предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению президента Российской Федерации В.В.Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также глава российского МИД подтвердил российскую приверженность резолюции СБ ООН 2231, которая создала международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

"С российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С.В. Лавров подчеркнул, что заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Лавров и Помпео также обсудили график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона на ближайшую перспективу.

«Обсужден также график двусторонних контактов на ближайшую перспективу», — говорится в сообщении МИД РФ.