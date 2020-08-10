Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы, связанные с «отдельными представителями» российских СМИ, которые работают в республике без аккредитации, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Десятого августа 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым… Руководители внешнеполитических ведомств двух государств … обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», — говорится в сообщении пресс-службы.