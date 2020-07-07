Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом насущные задачи гуманитарного содействия сирийцам без выдвижения предварительных условий, сообщает российское дипведомство.

«Обсуждались актуальные темы ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии и вокруг нее. Были рассмотрены насущные задачи оказания гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без политизации, дискриминации и выдвижения предварительных условий», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также стороны обменялись мнениями о проходящих в СБ ООН дискуссиях относительно перспектив трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в САР.

«Лавров указал на необходимость приведения гуманитарного содействия Сирии в соответствие с реальной ситуацией «на земле» и нормами международного гуманитарного права, которые требуют согласования всех операций с Дамаском. Отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв генсекретаря ООН Гутерреша к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса», — подчеркнули в МИД РФ.

«Собеседники выразили мнение о безальтернативности политического процесса урегулирования сирийского кризиса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — отмечается в сообщении.

Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отношения России и ЕС в свете председательства Германии в Евросоюзе и график предстоящих контактов.