Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 17 июня проведет в формате видеоконференции специальное совещание с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам реагирования на вызовы пандемии коронавируса, сообщил МИД РФ.

«Дискуссию предполагается сфокусировать на продвижении российско-асеановского стратегического партнерства, разработке совместных мер противодействия пандемии и минимизации ее социально-экономических последствий. Имеется в виду также рассмотреть актуальные задачи углубления практического взаимодействия с «десяткой» в области политики и безопасности, высокотехнологических и инновационных отраслях, включая информационно-коммуникационные технологии», — сообщили в МИД.

Особое внимание будет уделено повышению роли асеаноцентричных механизмов, в том числе Восточноазиатского саммита.

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