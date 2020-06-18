Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович подписали соглашение о противодействии терроризму.

Подписание состоялось в ходе визита главы российского внешнеполитического ведомства в Белград.

«Мы подписываем важное соглашение по взаимодействию в борьбе с терроризмом. Оно позволит обеспечить прочную правовую базу между нашими службами, в том числе по иностранным террористам, которые распространяют свою идеологию, в том числе, на Балканах», — сказал Лавров после подписания документа.

По словам российского министра, документ закрепляет прочное взаимодействие между соответствующими службами Сербии с ФСБ, ФСО, Советом безопасности РФ.

Как указал Стефанович, подписание соглашения — важная глава в отношениях двух стран. «Документ облегчит быстрый обмен информацией между МВД Сербии и другими службами с российским ведомством. Это поможет нам обеспечить быструю и эффективную защиту интересов как России, так и Сербии», — заявил он.