Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в телефонном разговоре выразили обоюдный настрой на продолжение сотрудничества в сфере борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил в пятницу российский МИД.

«Министры выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества в борьбе с COVID-19, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения и в других многосторонних форматах», — говорится в сообщении российского дипведомства, опубликованном по итогам состоявшейся беседы.

Как отметили в МИД РФ, разговор двух министров прошел «в доверительном, конструктивном ключе». По оценкам Москвы, он подтвердил единство подходов по всем обсуждавшимся темам, приверженность Москвы и Пекина курсу на урегулирование проблем на мировой арене исключительно через равноправный диалог и поиск баланса интересов на основе уважения принципов устава Организации Объединенных Наций.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.