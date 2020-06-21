Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Египет готов помочь ливийским племенам в борьбе с иностранным вмешательством, тренируя и вооружая их. Также он заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт примерно в 900 километрах от границы с Египтом и провинция Джуфра.

«Министры обменялись мнениями о положении дел в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность незамедлительного и устойчивого прекращения боевых действий сторонами конфликта и начала диалога с участием всех ливийских сторон для согласования общеприемлемых договоренностей по всем аспектам урегулирования в русле итогов Берлинской конференции», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и Шукри выразили серьезную озабоченность тупиком в палестино-израильском мирном процессе и высказались в пользу активизации под эгидой ООН усилий «квартета» международных посредников в координации с ведущими арабскими странами в интересах возобновления прямых переговоров между сторонами.