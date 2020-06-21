Глава МИД Египта Самех Шукри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил озабоченность ситуацией вокруг строительства Эфиопией плотины на реке Голубой Нил, говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор министров состоялся в воскресенье по инициативе египетской стороны. Египет в ночь на субботу официально обратился к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине «Возрождение», чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы.

«В ходе беседы, состоявшейся по инициативе египетской стороны, Шукри выразил озабоченность ситуацией, складывающейся в египетско-эфиопских отношениях в связи со строительством Аддис-Абебой ГЭС «Возрождение» на р. Голубой Нил, и сообщил об обращении Каира в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть возможность развязки», — говорится в сообщении.

По сообщению министерства, Лавров подтвердил позицию России относительно необходимости достижения взаимоприемлемого компромисса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

«Этой позиции Россия будет придерживаться в случае обсуждения данного вопроса в различных многосторонних форматах, включая ООН», — подчеркнули в ведомстве.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины «Ан-Нахда» («Возрождение») на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать «крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке», завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине — это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.