Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в субботу отметили важность скоординированных шагов Москвы и Анкары для урегулирования в Ливии, сообщает МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«В ходе беседы проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость скорейшего установления режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии и налаживания межливийского диалога», — говорится в сообщении МИД по итогам разговора.

Была подчеркнута «важность скоординированных шагов России и Турции в целях политического урегулирования ливийского кризиса».

«Министры обсудили также развитие сотрудничества между Москвой и Анкарой по всему комплексу вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции и преодолением ее последствий», — добавили в российском МИД.