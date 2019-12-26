Штормовое предупреждение объявили на Камчатке из-за лавинной опасности в нескольких районах края. Об этом 26 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Камчатского регионального противолавинного центра.

Предупреждение будет действовать с 0:00 27 декабря по 29 декабря на горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского районов, в том числе на территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, пишет RT. Кроме того, повышенная лавинная опасность будет действовать и на территории вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, уточняет «Газета.ру».

Руководителям организаций, чья деятельность осуществляется в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности, а любителей экстремальных видов спорта, туристов и охотников призвали быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от походов в горы, отмечает «Федеральное агентство новостей».

25 декабря сотрудники регионального МЧС предупредили власти и местных жителей о сильном снеге и ветре до 30 м/с. По прогнозам метеорологов, циклон будет сохраняться до конца недели. Также прогнозировалось опасное волнение моря до 8–9 м.