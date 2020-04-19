Из кратера самого высокого вулкана Евразии — Ключевского на Камчатке — начала извергаться лава.

Об этом 19 апреля сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Извержение Ключевского началось еще 1 ноября 2019 года после трехлетнего сна. Все это время вулкан выбрасывал пепел. По слова ученых появление лавы не несет угрозы жителям Камчатки.

На сайте института опубликованы изображения с камер видеонаблюдения, установленных в районе вулкана. На них видно, что лава продолжает вытекать из кратера.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота — 4750 метров. Ближайшие к нему населенные пункты — поселки Ключи и Козыревск — расположены в 47 км.

В марте сообщалось, что в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи — клубы дыма и пепла поднимаются на высоту около 6 км. Это самый активный действующий вулкан в стране.