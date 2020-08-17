Латвия начнет переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о проведении в 2021 году чемпионата мира по хоккею совместно с другой страной вместо Белоруссии, угрожая выходом из партнерства. Об этом заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш после чрезвычайного заседания правительства.

«Призовем IIHF вместо Белоруссии найти другую страну. Если федерация откажется и ситуация в Белоруссии по-прежнему не изменится, правительство может принять решение, что Латвия не будет участвовать в организации чемпионата мира 2021 года», — цитирует премьера местное агентство ЛЕТА.

Глава правительства подчеркнул, что Латвия хочет принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году в Риге. Однако, учитывая политическую ситуацию в соседней стране, премьер республики не видит возможностей организовать этот турнир совместно с Белоруссией.

В эти дни в Белоруссии продолжаются гражданские протесты после выборов президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет.

«В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат», — подчеркнул премьер-министр.

«У нас постоянно ведется дискуссия о том, можно ли политику смешивать со спортом. Мы слышим, что эти вещи нельзя смешивать, что есть режимы, которые используют спорт в политических целях», — заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В то же время он не исключил, что ситуация в Белоруссии может измениться, и тогда чемпионат там состоится.

Ранее вопрос о смене места проведения ЧМ-2021 поднимал на заседании IIHF вице-президент организации Калерво Куммола, однако глава международной федерации Рене Фазель призвал не предпринимать никаких шагов и следить за развитием ситуации.

Согласно предварительным договоренностям, мировое первенство должно пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Минск принимал чемпионат мира и в 2014 году, и тогда Европейский парламент призывал IIHF лишить Белоруссию права проводить мировое первенство, указывая на репрессии властей в отношении оппозиции.