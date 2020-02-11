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Ласицкене и Шубенков получили погоны капитанов

11:36 11/02/2020

Чемпионы мира по легкой атлетике Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову получили звания капитанов. Церемония прошла в футбольно-легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве, погоны спортсменам вручил статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков, сообщает ТАСС.

Приказ о присвоении Ласицкене и Шубенкову очередных воинских званий был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу 25 декабря 2019 года.После вручения прошла вторая матчевая встреча по легкой атлетике между курсантами высших военных учебных заведений России и Сербии.

Ласицкене 27 лет, в 2019 году ее признали лучшей легкоатлеткой Европы. Ласицкене – трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, двукратная победительница ЧМ в помещении. Она четырежды выигрывала Бриллиантовой лиги. В ее копилке также золото и серебро чемпионата Европы, и две победы на ЧЕ в помещении.

Шубенкову 29 лет, в 2019 году он стал победителем двух этапов Бриллиантовой лиги, а на чемпионате мира в Дохе завоевал серебряную медаль. Всего в активе россияне одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Шубенков – двукратный чемпион Европы и двукратный победитель Бриллиантовой лиги.



