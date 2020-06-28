Елена Исинбаева опубликовала обращение легкоатлетов России к Международной ассоциации легкоатлетических федераций, МОК и Ассоциации национальных олимпийских комитетов: из-за долга ВФЛА в 5 млн. долларов нельзя отстранять атлетов от стартов. Мария Ласицкене считает такой способ решения болезненного вопроса «попыткой сорвать договоренности».

Это все не про деньги. Хотя штраф в 5 миллионов долларов – сумма та еще. «Бес попутал» нашу легкую атлетику серьезно. И продолжает ломать карьеры. И вносит общий стыд и дополнительный разлад в легкоатлетическую семью России.

Лучшая прыгунья с шестом всего мира Елена Исинбаева опубликовала открытое письмо российских спортсменов в адрес Международного олимпийского комитета, World Athletics и Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

«Мы вынуждены обратиться к вам в связи с ситуацией, вызванной угрозой со стороны World Athletics лишить нас, российских легкоатлетов, возможности выступать на международных стартах, включая Олимпийские игры в Токио, в случае неуплаты ВФЛА штрафа в размере 5 миллионов долларов в срок до 1 июля 2020 года. По нашему мнению, у World Athletics нет права отказывать чистым российским атлетам в выступлении на международных соревнованиях. Наше отстранение – грубое нарушение спортивного принципа и прав чистых спортсменов.»

Прокомментировала звезда мирового спорта обращение и в Instagram: «Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны. Нельзя допустить повторения сценария 2016 года, когда мы были лишены участия в Олимпиаде Рио за ошибки, совершенные определенной группой безответственных лиц. Нельзя допустить коллективную ответственность за так называемое «дело Лысенко».

Елена Исинбаева возглавляет сегодня комиссию спортсменов ВФЛА, сама уже, как известно, не прыгает. Но знает, каково это, когда тебя не пускают в сектор. Ее, титулованную и великую, в Рио–2016 выступать не пустили.

Но потом годы от Рио до не случившегося в этом году Токио–2020 для легкой атлетики России оказались и вовсе душераздирающими. Год за два шел и продолжает идти? Даже не так: сгорают карьеры. А вся наша легкая атлетика разделилась на поколения. Не по возрасту. По нейтральному статусу.

Мария Ласицкене, звезда нынешнего поколения, Елене Исинбаевой, звезде прежнего, возразила после письма сразу.

«Не знаю, кто писал это письмо, но я его не подписывала и как действующий спортсмен точно не поддерживаю. Оно не конструктивно. Считаю, что делать подобные заявления стоило еще в марте (когда и был объявлен штраф ВФЛА. – ред.). А бороться за легкоатлетов в юридическом поле надо было последние несколько лет. Но ничего этого не было. Сейчас наш единственный шанс – выполнить взятые на себя обязательства, включая выплату штрафа в срок. Все остальное за 3–4 дня до дедлайна выглядит попыткой сорвать все договоренности. Отказом от своих обязательств мы лишь уничтожаем нашу легкую атлетику».

Мария – о правилах. Можно удивляться или возмущаться, откуда такие суммы для штрафа берутся, но согласился платить – плати. И о том, что именно циничное нарушение правил привело к наказанию. Да и если когда-то можно было сказать про «ошибки, совершенные определенной группой безответственных лиц», то в деле Лысенко группа известна поименно. И состояла она из высокопоставленных людей легкой атлетики. Теперь уже бывших, но это ведь не меняет того, что было. За голову известной рыбы, которая все до костей портит, плата особая.

А это тоже не про деньги: 21 июня World Athletics заявила, что выделит 193 спортсменам гранты в качестве финансовой помощи во время пандемии коронавируса. Стартов нет – доходов у спортсменов тоже. Благотворительный легкоатлетический фонд, который был создан в конце апреля, собрал 600 тысяч долларов. Спортсменам 58 федераций будет выделено по 3 тысячи. Для получения гранта надо быть кандидатом на попадание на Олимпийские игры в Токио. Еще – предоставить документы, подтверждающие значительное снижение доходов в 2020 году. На грант не могли претендовать шесть лучших спортсменов мирового рейтинга, атлеты, входившие в шестерку по итогам марафонов и полумарафонов золотого статуса World Athletics, а также те, кто за прошлый год заработал свыше $6 тыс. призовых на этапах Бриллиантовой лиги.

И вот – 261 заявка подана. Спортсменов России в ней нет.