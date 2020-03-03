Отец актрисы Ларисы Малеванной умер, когда пьяный попал под колеса троллейбуса. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», Малеванная рассказала сама.

81-летняя Лариса Малеванная, как сообщал «Рамблер», — Народная артистка РСФСР. Она работала в Красноярском театре юного зрителя, Ленинградском театре имени Ленсовета, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Большом драматическом театре, Драматическом театре на Васильевском острове, Краснодарском муниципальном молодежном театре, Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Также Лариса Малеванная известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Легенда о Тиле», «Дом», «Единственная…», «Интердевочка», «Подросток», «Рафферти», «Переводчик», «Идиот» и «Апостол».

Сегодня Лариса Малеванная стала героиней шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия». Среди прочего актриса рассказала, что ее мать умерла на 44-м году жизни, а отец всю жизнь злоупотреблял алкоголем. По словам Малеванной, отец бывал трезвым редко и причинил семье огромное горе, но она простила его за это.

Актриса добавила, что ее мать не хотела разводиться с мужем, потому что в деревне ее бы просто не поняли, а отец умер, попав под колеса троллейбуса, будучи пьяным, когда ему было 68 лет

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