Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Рита Ларченко после ухода за периметр отрицала возможность вернуться на проект. Но, когда ее бывший парень Илья Яббаров устроил помолвку с Анастасией Голд и стал готовиться к походу в ЗАГС, у девушки возникло сильное желание вновь стать участницей проекта.



Так, Рита сначала рассорила помолвленную пару, заявив о том, то Илья якобы продолжал с ней романтическую переписку все это время. Настя не стала дожидаться доказательств или опровержений, поставила точку в своих отношениях с парнем и отменила свадьбу.



Ларченко же появилась на ток-шоу «Бородина против Бузовой», где призналась, что раздумывает по поводу своего возвращения на телестройку. Вот только не ради Ильи. Рита хочет прийти на поляну к Евгению Ромашову, который очень привлекает ее. К тому же, ребята уже флиртовали руг с другом, когда Ларченко была участницей реалити-шоу.