Лига арабских государств (ЛАГ) заявила, что проведет в понедельник заседание международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.

«Оно пройдет на уровне высокопоставленных лиц и организовано при координации с миссией ООН по поддержке Ливии (UNSMIL). Это третье заседание комитета по контролю с момента запуска работы в ходе встречи министров, проведенной участниками Берлинского процесса 16 февраля в Мюнхене», — сообщается в заявлении ЛАГ.

Согласно заявлению, в ходе встречи будут обсуждаться нынешняя ситуация в сфере безопасности и военная обстановка, в частности эскалация вокруг ливийского города Сирт.

Отмечается, что заседание пройдет в видеоформате.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.