По данным ресурса «Новые автомобили», характеристики авто и оснащение идентичны «классическим» внедорожным пикапам с безрамной конструкцией кузова, но при этом ему достались бортовые редукторы и гигантские шины низкого давления. В моторную гамму снегоболотохода-пикапа входит безальтернативный атмосферный двигатель на 1,7 литра с отдачей 83 л.с. от обычной «Нивы». Силовой агрегат сочетается с 5-диапазонной «механикой». Подвеска — пружинная независимая. Привод — полный с блокировкой дифференциала, редукторами и мостами, которые достались новинке от «родственного» Lada 4×4 Bronto.

Пока что оформление салона у снегоболотохода-пикапа «старого образца», но в ближайшем будущем в интерьере появится новая «приборка» от Lada Priora, современные вентиляционная и отопительная системы, стойки лобового стекла с иной обивкой, кресла с эффективной боковой поддержкой, удобный задний диван, дополненный двумя подголовниками, практичный перчаточный ящик и даже формованный потолок с интегрированным блоком ЭРА-ГЛОНАСС.

Примечательно, что пока что снегоболотоходу-пикапу не присвоили «официальное имя». Но уже известно, что плавать новинка не умеет, ей под силу преодолеть лишь легкую топь.