Женщина случайно уколола палец во время работы с коровьем бешенством. Долгое время все было хорошо, но расплата за оплошность все же настигла ее.

В мае 2010 года сотрудница одной из исследовательских лаботорий, работавшая с опасными патогенами, случайно уколола палец иглой. Это произошло во время работы с тканями мозга мышей, зараженных коровьим бешенством – так называют губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота.

Лаборант, которой в тот момент было 24 года, проколола палец, хотя на ней было две пары резиновых перчаток. С тех пор прошло уже много времени и все было хорошо, пока в ноябре 2017 года женщину не начали беспокоить странные симптомы. Обследования не давали результатов.

К январю 2019 года у пациентки начались галлюцинации, развилась депрессия и были другие неврологические симптомы, свидетельствующие о серьезном поражении мозга. Только через несколько месяцев образцы ее спинномозговой жидкости и крови дали положительный результат на болезнь Крейтцфельда-Якоба. Это неизлечимое заболевание, которое может развиться спустя годы после контакта с патогенами коровьего бешенства.

Девушка умерла спустя примерно два года после появления первых симптомов. Подобные случаи были в Европе несколько десятилетий назад, но они были связаны с употреблением мяса зараженных коров.

Сейчас родственники умершей судятся с лабораторией, где она работала. Они утверждают, что у девушки не было необходимой защиты и ей не провели процедуру деактивации. В частности, она должна была носить не латексные перчатки, а «стойкие к порезам». В обстоятельствах дела разбираются правоохранительные органы.