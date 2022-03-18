Багато представників старшого покоління відпочивали влітку у таборах ще радянського типу. В одних залишилися теплі спогади, а в інших відклалися у пам’яті несмачна їжа, байдужі вожаті – кому як пощастило. Але деякі сучасні варіанти повністю змінили уявлення про літній табір відпочинку.

Нові формати дитячих таборів

Батьки стикаються з тим, що діти не сприймають із захватом ідею відпочинку в літньому таборі, а іноді й просто категорично відмовляються від поїздки. Причини можуть бути різними. Але одна з них – дитячий табір обраний неправильно, не враховувалися інтереси та побажання дитини.

Наразі існує близько десятка різновидів дитячих таборів зі своєю специфікою:

санаторного типу;

мовні;

спортивні;

творчі;

наметові;

екскурсійні;

профільні;

оздоровчі;

навчальні.

Деякі табори, як, наприклад, літній табір в Україні «Едельвейс», поєднують кілька напрямків та відмовляються від традиційного розпорядку. Адже щоб дитина добре відпочила і залишилася задоволеною, краще вибрати щось універсальне, коли спорт, творчість, навчання поєднуються з відпочинком та пригодами.

«Едельвейс» – пригоди, творчість та спорт

В «Едельвейсі» немає тихої години та вихователів. Але діти під чуйним керівництвом кваліфікованих та креативних інструкторів завжди зайняті якимись цікавостями та активностями. На дозвільний відпочинок зовсім не залишається часу.

Дітям пропонуються як спокійні творчі заняття, так і екстремальний відпочинок, включаючи:

сплави річкою Стрий на рафтах;

заняття астрономією (є професійний телескоп з можливістю фотографії);

скелелазіння;

походи на 1-3 дні – маршрути до 60 км;

катання на гірських велосипедах;

катання на конях;

стрілянину з лука та пневматичних гвинтівок;

проходження мотузкового екстрим-парку;

акторська майстерність;

кулінарію;

гончарне мистецтво та багато іншого.

У програмі понад 30 активностей, які дитина може вибрати сама. Є все необхідне обладнання, зокрема туристичне, альпіністське. Все сертифіковано, відповідає сучасним вимогам безпеки.

В «Едельвейсі» всі рівні та всі в рівних умовах. З інструкторами заведено спілкуватися на «ти». Діти самі приймають рішення, на їхню думку зважають, а вони починають почуватися дорослими та самостійними, навчаються новим навичкам та отримують незабутні враження.

Влітку табір «Едельвейс» (а він працює цілий рік) максимально заповнюється дітьми. Він розрахований на загони по 10-20 осіб, лише не більше 6 загонів або 120 осіб у зміні. Більшість дітей повертаються та відвідують кілька змін. За попереднім записом здійснюються виїзди за кордон: до Чехії, Швеції, Німеччини та інших країн.

Батькам важливо вибрати такий літній табір, де дитина не буде надана сама собі, не залишиться віч-на-віч зі своїми проблемами, а отримає можливість особистісного розвитку, цікаво проведе кожну хвилину літнього відпочинку, буде в повній безпеці.

Докладніше про організацію дитячого відпочинку в таборі «Едельвейс» можна прочитати на офіційному сайті.