Французская компания L’Oreal уберет из описания своей косметики для ухода за кожей слова «белая» и «светлая», передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя компании.

Ранее аналогичное решение приняла компания Unilever. А американская компания Johnson & Johnson вовсе прекратила продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока.

«L’Oreal Group понимает оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи, и приняла решение убрать слова белый/отбеливающий, светлый/осветляющий со всей продукции», — приводят зарубежные СМИ заявление компании.

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа «Тетя Джемайма». Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было «основано на расовом стереотипе», и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.