Лікувально-оздоровчий відпочинок в Україні дедалі популярніший за гарячі закордонні тури. І не дивно, адже країна має гори, мінеральні джерела та чисті хвойні ліси, де можна відпочивати та максимально оздоровлюватися. Санаторії України пропонують комфортне проживання, профілактику захворювань, європейський сервіс та відновлення організму. Проте більшість туристів стикаються з однаковою проблемою: неможливо швидко знайти хороший санаторій, порівнявши ціни і зрозуміти профіль лікування. Також бувають високі ціни за путівку, особливо в сезон. Виходить, що самостійний пошук часто займає багато часу, адже потрібно перевіряти десятки сайтів.

Де в Україні розташовані найкращі санаторії?

Найбільше популярних оздоровчих курортів зосереджено у регіонах із природними лікувальними ресурсами: мінеральними водами, чистим повітрям, лісовим кліматом та сучасною медичною базою. Найчастіше відпочивальники обирають:

Трускавець

Один із головних курортів країни, відомий водою «Нафтуся», «Софія». Популярні комплекси курорту: Rixos-Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa, Шале Грааль, Віктор та санаторій Карпати. Основний напрямок лікування: урологія, нирки, печінка, обмін речовин.

Моршин

Курорт для лікування шлунково-кишкового тракту та печінки. Серед популярних закладів: Мармуровий Палац та Моршинський, що відомі багатьом туристам за результативність лікування.

Закарпаття

Курорт розміщений переважно в горах, де поєднуються чисте гірське повітря, мінеральні води і сучасних готелів. Часто обирають Деренівська Купіль, Сольва, Квітка Полонини, Теплиця. Популярна вода з даного регіону «Поляна Квасова», «Лужанська». Також даний курорт відомий термальними водами, тож туристи приїздять сюди цілий рік.

Східниця

Затишний бальнеологічний курорт із великою кількістю природних джерел типу «Нафтуся», розкішних та сучасних апарт готелів та вілл. На курорті лікують захворювання органів травлення (печінки, шлунка, кишечника, жовчного міхура), нирок, сечовивідних шляхів. Відомі комплекси: Три Сини та Донька, Київська Русь, Апартель, Панорама.

Шаян

У Шаянах (Закарпаття) лікування базується на використанні вуглекислих гідroкарбонатно-натрієвих мінеральних вод «Шаянська». Тут лікують органи травлення, сечовидільну, ендокринну та опорно-рухову систему. Серед відомих закладів: МРЦ Шаян, «Карпатія».

Які методи лікування можна отримати на курортах?

Сучасні українські здравниці застосовують перевірені медичні та природні методи оздоровлення тіла. Саме тому санаторний відпочинок часто рекомендують для профілактики та загального зміцнення здоров’я. Комплексні методи будуть включати більшість процедур і виконуватися на сучасному обладнанні:

мінеральні води для питного курсу

мінеральні ванни;

бальнеотерапія;

грязелікування;

фізіотерапія;

класичний та лікувальний масажі;

ЛФК, лікувальна фізкультура;

СПА-процедури;

психологічні консультації для відновлення після пережитого стресу.

Як обрати та забронювати путівку?

