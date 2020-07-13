Травля и агрессия, а также фейковая информация больше всего не нравятся в интернете российским детям, среди же позитивных сторон глобальной сети они чаще всего отмечают возможность общаться и искать новых друзей, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Что больше всего не нравится в интернете? 35,7% — агрессия, буллинг и травля, 28,2% — ложная, фейковая информация, 19,9% — информация, пропагандирующая и склоняющая к деструктивному поведению (алкоголизм, табакокурение, наркомания и т.д.), 2,6% — информация, содержащая нецензурные выражения. 7,4% все устраивает», — следует из презентации Кузнецовой, которую она озвучила в ходе международного кинофестиваля семейных и детских фильмов.

Среди того, что их привлекает в интернете, 36,1% отметили возможность общаться с большим кругом людей и находить новых друзей, 16,2% — возможность быстрого поиска необходимой информации, 13,2% — возможность продвигать собственные идеи и проекты, 10,4% — видеоуроки по развитию творческих способностей и увлечений (уроки рисования, моделирования).

В ответ на вопрос о том, что дети хотели бы изменить в интернете, 24,1% рассказали, что хотели бы добавить больше обучающих видео— и аудиоресурсов, 15,8% желают ввести фильтр безопасности для несовершеннолетних, 12,8% — добавить больше мотивационного медиаконтента. Именно о желании создавать подобный контент в интернете заявило большинство опрошенных детей.

«Какой вид позитивного контента вы бы хотели создавать? 29,7% — мотивирующий, вдохновляющий, побуждающий к действию, 25,9% — без глубокого содержания, легкого, развлекательного характера, 17,3% обучающий контент, направленный на получение новых знаний и навыков», — говорится в материалах.

По данным Кузнецовой, в анкетировании приняли участие 300 детей.