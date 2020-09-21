Сейчас бывшие участники телестройки Александра Артёмова и Евгений Кузин переживают небольшие проблемы в отношениях. Саша почти два месяца живёт в Турции вместе с дочкой, а Кузин занимается бизнесом на родине и не спешит приезжать к любимой. На днях дочери Саши и Жени исполнился годик, но мужчина так и не смог появиться на празднике.



Александра Артёмова устроила шикарное торжество для малышки, сняла ресторан и яхту, позвала гостей. Девушка рассказала, что в этот важный день ждала своего любимого, но он так и не приехал. Женя не смог прилететь в Турцию из-за большой загруженности и проблем на работе. Саша призналась, что до последнего ждала, что он появится, смотрела по сторонам и рассчитывала увидеть любимого при входе в ресторан с подарками и цветами для дочери, но увы…



При гостях и малышке Саша не позволила себе дать слабину и заплакать. Она держалась достойно и радостно весь праздник. Девушка поделилась, что очень надеется, что в следующий праздник будет вместе со своим супругом.