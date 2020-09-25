Сейчас в семье бывших участников телестройки Александры Артёмовой и Евгения Кузина всё не совсем гладко. Оказалось, что супруги не общаются, а лишь перекидываются парой фраз про дочь. Саша рассказала, что отношения между ними висят на волоске. Недопонимание появилось ещё около двух месяцев назад, когда им пришлось жить отдельно друг от друга. Кузин поехал в Санкт-Петербург, а Саша с дочерью отправились в Турцию, чтобы погреться на солнышке. На день рождения малышки Кузин не приехал, чем огорчил и разочаровал свою супругу.



На днях Женя вышел в прямой эфир и рассказал подписчикам, что переживает не лучший период в отношениях с любимой. Это неприятно удивило Артёмову, и она записала ответное видео в инстаграм.



Девушка была возмущена, что Кузин решил вынести сор из избы. Саша пригрозила, что тоже не будет молчать и расскажет много всего интересного про отношения с мужем. Также Александра добавила, что сейчас между супругами нет того взаимопонимания, которое было раньше.