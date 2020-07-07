В Петергофе алабай напал и серьезно искусал жительницу Петербурга, сообщается на странице сообщества «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что пес бродил в одиночестве, он напал на девушку, прокусив ей руку, ногу и ягодицу.

«Куски мяса врачи снимали вместе с брюками», — рассказывают очевидцы произошедшего. Несчастную увезли в больницу. По словам медиков, ей три недели придется лечиться от полученных ранений.

Через некоторое время алабай поочередно напал еще на двух женщин. Агрессивное животное периодически видят одиноко гуляющим, вместо ошейника у него удавка. Полицейским удалось найти хозяина. Он же поведал, что собака у него сломала вольер и убежала на свободу. Понесет ли кто-нибудь правовую ответственность, пока не ясно.

Напомним, что на прошлой неделе в Подмосковье получила резонанс другая история с участием собаки той же породы. Алабай напал на женщину и погрыз ее, после чего ей пришлось ампутировать руку.